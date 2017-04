Mit den Viertelfinals tritt die Champions League in die entscheidende Phase. Bei Bayern - Real und Juventus - Barcelona sind die vier Topfavoriten am Werk. Bei Dortmund - Monaco und Atlético - Leicester die Aussenseiter unter sich. Die folgenden Faktoren könnten das Zünglein an der Waage spielen.

Sergio Ramos (Real Madrid)

Ist allein zu Haus, weil die Innenverteidiger Varane und Pepe ausfallen. Da hilft nur die Flucht nach vorne wie 2014: Da hat er die Bayern aus dem Wettbewerb geköpfelt.

Carlo Ancelotti (Bayern)

Damals aber war noch Ancelotti ihr Trainer. Jetzt steht er auf der Gegenseite und wird seinen einstigen Co-Trainer Zinedine Zidane über den Tisch ziehen.