Inzwischen ist der sportliche Ruf des HC Lugano nicht viel besser als damals 1992 die Reputation des ZSC. Ein Triumph im Viertelfinal könnte die Organisation der ZSC Lions ähnlich erschüttern wie damals vor 25 Jahren jene von Lugano durch den ZSC-Sensationserfolg.

Manager Peter Zahner und Sportchef Edgar Salis sind zwar prinzipienfest. Trainer Hans Wallson würde nicht gefeuert. Aber die Autorität des Schweden wäre dahin. Er würde die nächste Saison im Amt nicht mehr überstehen und Mathias Seger müsste sich in seiner letzten Saison noch einmal an einen neuen Trainer gewöhnen.

Tatsächlich schlummert in der Auseinandersetzung zwischen Lugano (7.) und den ZSC Lions (1.) das grösste Sensations-Potenzial der Playoffs 2017. Der Aussenseiter hat genug Talent, um die Zürcher in einer Serie über sieben Spiele zu besiegen.



Ja, von seiner Struktur her ist Lugano eigentlich für die Playoffs gebaut. Nicht für den Alltag der Qualifikation. Die Erfahrung von Ryan Gardner (38), Saurier aus Luganos letztem Meisterteam von 2006, zählt im Reizklima der Playoffs viel mehr als in den Dutzendpartien der Qualifikation.

Maxim Lapierre ist zwischen September und März der lächerlichste Bösewicht der Liga. Aber in der Hitze der Playoffs kann er den Gegenspielern unter die Haut gehen. Und die Schillerfalter Linus Klasen und Damien Brunner sind dazu in der Lage, einzelne Spiele zu entscheiden. Auf den Ausländerpositionen ist Lugano mit Maxim Lapierre, Linus Klasen, Patrick Zackrisson und Tony Martensson dem Favoriten fast ebenbürtig.