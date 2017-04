Natürlich müssen Tore nicht viel mit der Qualität der Liga zu tun haben, aber trotzdem sprechen diese Zahlen für sich. Die Schweizer rühren hinten keinen Beton an, sondern sie greifen an, spielen offensiv und wollen Tore schiessen.

Die Schweizer Super League liegt, wie im Vorjahr, zwar nicht an erster Stelle wenn es um die reine Masse der Tore geht. Im wichtigerem Ranking, in dem es um die durchschnittliche Anzahl an Toren geht, liegt die Schweiz klar vorne.

Langeweile trotz vielen Toren

Zur Spannung tragen diese Zahlen aber auch nicht sonderlich bei. Die Super League wird von genau einem Verein dominiert, dem FC Basel. Der Serienmeister liegt mit 17 Punkten (!) Vorsprung unumstritten auf dem ersten Platz der Tabelle und ist auf dem besten Weg, die achte (!) Meisterschaft in Folge zu gewinnen.

Zum Vergleich: In der englischen Premier League kämpfen noch vier Mannschaften um die Meisterschaft. Chelsea hat als Tabellenführer mit 69 Punkten sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten (Tottenham Hotspur), liess am Wochenende bei der 1:2-Niederlage gegen Crystal Palace aber wichtige Punkte liegen. Liverpool (59 Punkte) und Manchester City (58 Punkte) haben noch kleine Chancen auf den Titelgewinn.

Torfabrik Monaco

Die Mannschaft, die am meisten Tore in Europa produziert, ist die AS Monaco. Die Monegassen erzielten in ihren bisherigen 30 Ligaspielen 86 (!) Tore. Das macht etwa 2,89 Tore pro Spiel. Der FC Basel konnte im Vergleich bis jetzt «nur» 2,62 Tore pro Spiel erzielen. (afi)

Die Torschützenkönige der Saison 2015/16: