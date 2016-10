Am Montagmittag rücken die Schweizer Nationalspieler in Feusisberg ein, um sich auf die WM-Ausscheidungsspiele am Freitag in Ungarn und am Montag in Andorra vorzubereiten. Nach dem gelungenen Auftakt gegen Europameister Portugal fehlen in Budapest der gesperrte Granit Xhaka sowie der verletzte Johan Djourou. Dafür steht Xherdan Shaqiri wieder zur Verfügung.

Wer ersetzt Djourou? Nationalcoach Vladimir Petkovic stehen Timm Klose und Nico Elvedi zur Verfügung, auch Michael Lang könnte Innenverteidiger spielen. Vielleicht denkt Petkovic aber auch an einen «Kaltstart» von Léo Lacroix, der sich bei Saint-Etienne einen Stammplatz erobert hat und gestern nachnominiert wurde.

Wer ersetzt Xhaka? Nachdem Petkovic auf ein Aufgebot für Gökhan Inler verzichtet hat, könnte Blerim Dzemaili eine Position nach hinten rücken und auf seiner Position Platz für Shaqiri machen. Auch Fabian Frei ist eine Option.