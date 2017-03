Von «Bäffzgi» (VSG)

«Im Appizäll deert hänn’s dr Alpabstiig all Joor und de Bärgstyger stoht nonem Gipfel dr Wandabstiig bevor und z’Basel macht yss dr Källerabstiig all Joor gluschtiger aber dr Ziircher Abstiig finde mir vyyl luschtiger.»

Von «D'Schnapsbagge» (VSG)

«Meine Damen und Cherren, missen wir sein nicht bleed, will ich, dass alle Leute in Schweiz das Weg, das will ich, mit mir geht.

Habe ich lustige Arbeit und wenn rede ich deitsch, werde ich froh.

Jä – toll, Herr Petkovic, aber s‘wär no geil, wenn me sie au wurd verstoh!»