Am Schlusstag der WM in St. Moritz findet der Slalom der Männer statt (2. Lauf 13 Uhr). Die Österreicher sind nach dem ersten Lauf eine Wucht: Das Trio um Hirscher führt den Slalom an. Aber auch Zenhäusern und Yule haben eine gute Ausgangslage. Bleiben Sie mit unserem Liveticker auf dem Laufenden.