Der Kanadier Stéphane Auger (46) ist in Montréal aufgewachsen und lebt und arbeitet nach wie vor in dieser Stadt. Der Familienvater begann 1994 seine Karriere als Profischiedsrichter, zwischen 2000 und 2012 arbeitete er für die NHL und leitete über 500 Partien inkl. 10 in den Playoffs.

Am 15. Juni 2012 trat er zurück. Inzwischen arbeitet er in der zweiten Saison für die Nationalliga. Sein Vertrag läuft noch zwei weitere Jahre bis und mit der Saison 2018/19. Abgesehen von zwei oder drei Meetings pro Saison, für die er in die Schweiz fliegt, amtet er für unsere Hockey-Justiz ausschliesslich von Montréal aus.