Es gibt nur wenige Spieler auf Schweizer Eisfeldern, die eine ähnliche Intensität entwickeln wie Dino Wieser. Wenn der Davoser Stürmer mit der langen, schwarzen Mähne und der prägnanten Zahnlücke die Gegner mit harten Checks malträtiert, dann ist er in seinem Element. Besonders in den Playoffs, wenn es sportlich um Sein oder Nichtsein geht. Früher war der 27-Jährige nicht nur im Rink ein Rock’n’Roller, sondern auch daneben.

Seine nächtlichen Eskapaden im Dorf waren berühmt berüchtigt. In dieser Saison hat Dino Wieser nun eine Wandlung durchgemacht, die ihm kaum jemand zugetraut hätte. Aus dem wilden, unberechenbaren Haudrauf wurde ein Spieler mit ungeahnten Leaderqualitäten, der seiner Mannschaft nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten hilft. So wie derzeit in den Playoffs, in welchen er sogar der beste HCD-Skorer ist (6 Tore und 4 Assists in 8 Spielen).