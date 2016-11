Vergessen ist in diesem Moment die 0:3-Schmach gegen Brasilien fünf Tage zuvor. Die Sieglosserie von vier Spielen ist Geschichte und eigentlich könnte ganz Argentinien aufatmen, doch der Captain hat noch lange nicht fertig. Statt den Sieg zu feiern, zeigt Messi sein neues, rebellisches Gesicht und holt zum Rundumschlag aus. Mit verschränkten Armen steht die komplette Mannschaft hinter ihrem Anführer auf der Bühne, während dieser in knapp drei Minuten den Medien-Boykott erklärt.

Zu respektlos sei die Berichterstattung in den letzten Wochen gewesen. «Die Gesellschaft glaubt, was geschrieben wird. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir etwas dagegen unternehmen», sagt der rebellische Anführer mit ernster Miene. Es waren wohl die Marihuana-Vorwürfe gegen Teamkollege Ezequiel Lavezzi, die das Fass letztlich zum Überlaufen gebracht haben. Doch der Ursprung allen Übels ist in der sportlichen Krise des amtierenden Vize-Weltmeisters zu suchen. Zwischen Mannschaft und Fans steckt ein nie da gewesener Keil. Die Stimmung im Land ist dementsprechend mies.

Trotz des Sieges gegen Kolumbien liegt Argentinien in der Südamerika-Quali für die WM 2018 nur auf Playoff-Platz 5. Frappierend dabei ist die Abhängigkeit der Argentinier von Messi. Nur fünf der zwölf Quali-Spiele hat der 29-Jährige absolviert. Daraus resultieren aber zwölf Punkte. Ohne Messi gelingt Argentinien dagegen in sieben Spielen nur ein Sieg.