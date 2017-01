Dem besten Slalomfahrer der Gegenwart gelang es damit zum zweiten Mal, beide Klassiker im Berner Oberland zu gewinnen. Schon in der letzten Saison folgte auf den Sieg in Adelboden jener in Wengen. Kristoffersen ist damit endgültig der neue König des Berner Oberlands. Er selbst sagt: «Es gibt Athleten, die haben hier öfter gewonnen als ich.» Das Double gelang zuvor aber erst Ivica Kostelic. Das doppelte Double keinem anderen.

Hirscher wartet auf Wengen-Sieg

Marcel Hirscher konnte den Gesamtweltcup fünfmal in Serie gewinnen und ist auf bestem Weg, es ein sechstes Mal zu tun. Doch auf einen Sieg in Wengen muss er weiterhin warten. Am Sonntag belegte der Österreicher mit einem Rückstand von 15 Hundertstel Rang zwei. «Es geht nicht immer um den Sieg. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Aber ja, wenn man einen Ort suchen will, wo ich noch nicht gewonnen habe, dann ist es Wengen», sagte der 27-Jährige.

In diesem Punkt ist ihm Felix Neureuther voraus. Der 32-Jährige fuhr am Sonntag auf Rang drei. 2015 konnte der Deutsche den Slalom in Wengen aber bereits einmal gewinnen.

Doch zurück zu Henrik Kristoffersen. 2016 konnte er nach den beiden Rennen im Berner Oberland auch die folgenden Klassiker in Kitzbühel und Schladming gewinnen.

Gelingt ihm das erneut? «Es läuft mir recht gut», sagt er und untertreibt. Von den fünf Slaloms, die er in dieser Saison bestritten hat, konnte er vier gewinnen. Einmal belegte er Rang drei. Im Slalom-Weltcup hat er zudem nach dem Slalom in Wengen die Führung übernommen. Und dies, obwohl er auf das erste Rennen der Saison aufgrund eines Sponsorenstreits mit seinem Verband verzichtet hatte.

Es ging im Streit wie so oft um Geld. Am sonntag durfte sich Kristoffersen über einen Sieger-Check von 45 500 Franken freuen. Insgesamt hat der Norweger in dieser Saison schon 217 408 Franken Preisgeld kassiert. Damit liegt er hinter Marcel Hirscher (266 796 Franken) auf Rang 2.

Die Techniker besetzen in diesem Ranking deutlich die Spitzenpositionen. Kein Wunder: In dieser Saison sind erst zwei Abfahrten ausgetragen worden. Viermal wurden die Rennen abgesagt, zuletzt am Samstag in Wengen. Nachgeholt wurde bisher erst ein Rennen. Eine Abfahrt wurde bereits ersatzlos gestrichen. Das ist für Speedfahrer umso nerviger, weil sie sowieso weniger Rennen haben.

Hannes Reichelt sagte dem «Tages-Anzeiger»: «Das Verhältnis zu Slalom und Riesenslalom stimmt überhaupt nicht. Ein Speedfahrer hat nicht den Funken einer Chance auf den Sieg im Gesamtweltcup. Wir haben mit diesem schmalen Programm auch keine Möglichkeit, auf annähernd so viel Preisgeld zu kommen wie die Techniker.» In der Tat führt im Gesamtweltcup Hirscher vor Kristoffersen.

Wengen. Weltcup-Slalom der Männer: 1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:43,31. 2. Marcel Hirscher (AUT) 0,15 zurück. 3. Felix Neureuther (GER) 0,63. 4. Christian Hirschbühl (AUT) 0,75. 5. Julien Lizeroux (FRA) 0,91. 6. Mattias Hargin (SWE) 0,99. 7. Alexander Choroschilow (RUS) 1,18. 8. Manfred Mölgg (ITA) 1,21. Ferner: 11. Alexis Pinturault (FRA) 1,32. 16. Ramon Zenhäusern (SUI) 2,12. 22. Daniel Yule (SUI) 2,55.