Die Bilder entsprachen so gar nicht dem olympischen Geist. Aber sie waren irgendwie verständlich: Fans sowie gegnerische Athleten bestraften an den Spielen in Rio die Russen mit Pfiffen und verachtenden Blicken. Viele haben sich gewünscht, dass die Russen nicht nach Brasilien reisen dürfen. Doch das Internationale Olympische Komitee (IOC) verweigerte nach den Enthüllungen, dass in Russland flächendeckend und im Wissen der staatlichen Behörden gedopt wurde, einen Komplettausschluss. Stattdessen überliess das IOC die Entscheidung, ob Russen starten dürfen oder nicht, den Verbänden. Diese wiederum wollten aus Rücksicht auf die sauberen russischen Sportler keine Kollektivbestrafung aussprechen. Also waren ausser in den Leichtathletik-Wettbewerben Russenzugelassen – oder wenn man die Bilder aus Rio anschaut: geduldet.

Die Enthüllungen zum Staatsdoping rund um die Winterspiele 2014 in Sotschi machten den Graben zwischen Russland und dem Westen noch tiefer, als er eh schon war. Im Sport herrscht seit Jahren die Neuauflage des Kalten Krieges. Giftpfeile fliegen hin und her. Den Westen, allen voran die Amerikaner, stört der riesige Einfluss der Russen in den Sportverbänden, obwohl fast täglich neue Korruptions- und Dopingvergehen in Russland ans Licht kommen. Fifa-Präsident Gianni Infantino? Ein Russland-Freund. Der neu gewählte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin? Ins Amt gehoben von den Russen. René Fasel, Präsident des internationalen Eishockey-Verbandes? Ein Russland-Aficionado. Die Fussball-WM 2018? Findet in Russland statt – und nicht in England, das sich auch beworben hat. Der Hauptsponsor der Uefa? Der russische Staatskonzern Gazprom. Aufzählung unvollständig.

Russland wiederum wirft dem Westen vor, mit dem Finger auf andere zu zeigen und im Umgang mit eigenen Sündern Kuscheljustiz zu betreiben. Die Vorwürfe sind nicht aus der Luft gegriffen: Die gegen Ausländer so aggressive amerikanische Justiz erwies sich im Verfahren gegen den «Superstar» aller Doper, den siebenfachen Tour-de-France-Sieger Lance Armstrong, als zahnlos. Oder: Die Amerikaner gaben Grigori Rodschenkow in seiner neuen Heimat USA einen Job: Der Chemiker, der sich selbst als Kopf des russischen Betrugssystems bezeichnete, arbeitet jetzt in Los Angeles als Angestellter der Firma Redwood Toxicology. Nach dem Motto: Einen guten Doper kann man halt immer gebrauchen. Redwood bietet auf privater Basis Doping-Tests an. Wozu das dient? Der deutsche Doping-Fahnder Werner Franke beschreibt den Zusammenhang: «Die eigentlichen Täter, die Profis, werden von Leitstellen beraten und geführt. Im Osten sind das staatliche, im Westen kommerzielleNetzwerke.» Im Westen prüfen also private Unternehmen, ob ein Sportler die Einnahme verbotener Mittel ausreichend vertuscht hat.

McLarens Kritik am IOC

Die Risse im System, die Ost und West trennen, sind nur schwer zu kitten. Einer, der dies wissen muss, ist Richard McLaren. Es waren seine Untersuchungen, die er im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada tätigte, die das längst vermutete, aber nie bewiesene russische Staatsdoping aufdeckten. Im Juli 2016 veröffentliche der Rechtsprofessor und langjährige Richter am Sportgerichtshof in Lausanne den «McLaren-Report». Dieses Dokument löste ein Erdbeben aus, das noch lange nachhallen wird. Die neusten Entwicklungen: Anfang dieser Woche griffen russische Hacker den Server der Wada an. Und stellten berühmte Sportler wie die Tennis-Schwestern Venus und Serena Williams bloss: Diese dürfen dank medizinischen Attests Medikamente zu sich nehmen, die auf der Doping-Liste stehen. Legal – aber der Doping-Schleier liegt nun trotzdem über diesen (bis jetzt) unschuldigen Sportlern. Richard McLaren verurteilt den Cyber-Angriff scharf. Er sagtaber auch: «Die Ausnahmegenehmigungen können von Sportlern auch missbraucht werden.»

An einem der seltenen öffentlichen Auftritte am Freitag in Zürich verrät der 70-Jährige zudem seine Gedanken über den Umgang mit seinem brisanten Bericht. Er kritisiert das IOC dafür, dass dieses nicht mit ihm zusammenarbeite. Das IPC, das Olympische Komitee der Behindertensportler, habe sich hingegen direkt nach der Veröffentlichung bei ihm gemeldet. Zur Erinnerung: An den Paralympics in Rio sind keine russischen Sportler zugelassen.

«Das IOC hat die Angelegenheit zu einer Affäre der einzelnen Athleten gemacht und die Verantwortung den Verbänden zugeschoben», sagte McLaren. Aktuell seien er und sein Team daran, die Daten der russischen Wintersportler auszuwerten und anschliessend den Verbänden, etwa dem Skiverband FIS, zuzustellen. Diese müssten über Bestrafungen entscheiden. Der Kanadier zeigt sich zudem traurig über das vergiftete Klima in den Verbänden,das auf die Sportler abfärbt. McLaren: «Ich liebe Sport – aber ist es noch Sport? Sport ist Business. Der wahre Sport kommt an zweiter Stelle.»