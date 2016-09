Mit breitem Grinsen kommt er um die Ecke gebogen. Es dauert keine zehn Minuten mehr, bis Flug ST1414 Basel-Mulhouse verlässt, doch Seydou Doumbia (28) lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Wenn es um die Champions League geht, ist er der grosse Routinier im Team von Urs Fischer. 22 Spiele in der Königsklasse hat er auf dem Buckel, eines davon im Dienste des FC Basel, den Rest für ZSKA Moskau. 13 Tore hat er dabei gebucht.

Er ist viel rumgekommen in seiner Karriere. Elfenbeinküste, Japan, Schweiz, Russland, Italien, England seine Stationen bevor er diesen Sommer wieder in die Schweiz zurückkehrte. Nicht zu den Young Boys, wo er einst Kultstatus genoss, sondern zum FCB. Auch wegen der Aussicht auf die Champions League. So trottet er also grinsend an den Journalisten vorbei, im Schlepptau Spielerbetreuer Pascal Naef. «Es sind immer die gleichen, die Probleme machen», sagt Naef scherzhaft zu Doumbia, der sich offenbar ein bisschen länger im Duty-Free-Shop aufhielt als der Rest der Mannschaft.

Ist jetzt Arsenal dran?

So locker und entspannt wie Doumbia wirken bei Basel längst nicht alle. Zwar geben sich Spieler wie Trainer abgeklärt, als sie kurz vor dem Besteigen der Maschine von den Journalisten in Beschlag genommen werden. Doch man spürt die Anspannung, man merkt, dass es um viel geht, dass dieses Team unbedingt an die Erfolge anknüpfen möchte, die der Klub in der jüngeren Vergangenheit einfuhr – gerade gegen englische Teams. Und so ist diese Begegnung für das aktuelle Team eine Art Reifeprüfung. Der Respekt, der dem FCB entgegengebracht wird, ist gross wie nie. Arsène Wenger sagt: «Sie haben alles geschlagen in England – Man United, Chelsea und Liverpool. Sie haben ganz starke Resultate eingefahren auf europäischem Parkett.»