Laut Klubpräsident Roger Bigger ist die Saison 2016/17 für den in finanzielle Not geratenen FC Wil in der Challenge League gerettet. Es wird vorderhand also Spiele gegen den FC Aarau, den FC Wohlen, den FC Zürich oder den FC Winterthur gegeben. Die Zukunft des Klubs ist damit aber nicht gesichert.