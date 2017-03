Für einen Tag ist wieder alles wie früher. FCB gegen FCZ. Der Klassiker im Schweizer Fussball. Ein prickelndes Duell. Vielleicht sogar mit offenem Ausgang. Den Abstieg in die Challenge League hat der FC Zürich längst verdaut. Dazu kamen die guten Auftritte in der Europa League im Herbst. Je länger, desto mehr bekommen die Beobachter das Gefühl, das Zwischenjahr im Untergrund tut dem ganzen Verein gut.

Und jetzt die Rückkehr auf die grosse Bühne. Zumindest für einen Tag. Ein Sieg gegen den Erzrivalen könnte der Zürcher Saison die Krone aufsetzen. Womöglich wäre es dann sogar sekundär, ob die Titelverteidigung im Cup gelingt.

Beflügeln sollen den FCZ die Gedanken an vergangene Coups im St. Jakob-Park. Abwehrspieler Alain Nef, mittlerweile 35-jährig, war vor knapp elf Jahren bei der legendären Finalissima am 13. Mai dabei, als der FCZ dem FCB in letzter Sekunde den Titel entriss. «So etwas wird es im Schweizer Fussball nie mehr geben», sagt er.