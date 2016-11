Was soll man von einer jungen Frau halten, die als Hobbys Landwirtschaft und Natur nennt? Was kann man von einer Sportlerin erwarten, die zurückhaltend, beinahe fragil wirkt und so leise über ihre Ziele spricht, als verriete sie ein Staatsgeheimnis? Was muss man von einer Langläuferin denken, die ihr Krafttraining im Kuhstall betreibt, ihre Kühe «einfach gern hat» und in der anstehenden Weltcupsaison primär die Leistungen vom vergangenen Winter bestätigen will?

Nathalie von Siebenthal kennt ihr fragendes Gegenüber nicht. Entsprechend unspektakulär sind ihre Aussagen, mit Bedacht gewählt ihre Worte. Quasi das zu Fleisch gewordene Sprichwort «Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht». Neben der 23-jährigen diplomierten Bergbäuerin aus Lauenen bei Gstaad sitzt Teamkollegin Heidi Widmer, eine kanadisch-schweizerische Doppelbürgerin.

Eine unorthodoxe Spitzensportlerin

Mit ihren grossen Augen, ihrem strahlenden Gesicht und der extrovertierten Art lässt sie die 1,58 m kleine und nur 50 Kilogramm schwere Berner Oberländerin noch schüchterner erscheinen. Von Siebenthal spricht darüber, dass sie im Sommer ab und zu an ihrer Form zweifelte, dass die Leistungstests Ende Oktober in Magglingen jedoch so gut wie noch nie ausfielen, und dass ihr trotzdem erst der Weltcupstart in zwei Wochen in Kuusamo Aufschluss über die Form geben wird.