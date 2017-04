Es gab weitere Verzögerungen für Wehrlein, der nicht erst seit seinem Titelgewinn in der DTM im vorletzten Jahr dazu auserkoren war, die Tradition erfolgreicher deutscher Fahrer in der Formel 1 fortzusetzen.

Bei den Testfahrten vor dem Saisonstart setzte er sich erst in der zweiten Tranche ans Steuer. Sein rennmässiges Debüt als Angestellter des Teams Sauber liess nach den verpassten Grands Prix von Australien und China nun bis zum Rennen in Bahrain auf sich warten.

Endlich Klarheit

Karten musste die Öffentlichkeit auch auf exakte Informationen über die Verletzungen, die Wehrlein in Florida erlitten hatte. Klarheit herrscht erst seit Donnerstag. Wehrlein selber gab im Fahrerlager in Sakhir, wo heute der Grand Prix von Bahrain ausgetragen wird, bei einer Presserunde Auskunft. Drei Wirbel seien gebrochen gewesen, zwei weitere gestaucht, berichtete er. Es habe sich um Kompressionsfrakturen in der Brustwirbelsäule gehandelt. Endlich lagen die medizinischen Fakten auf dem Tisch, um die so viel Geheimniskrämerei betrieben worden war und die selbstredend zu Spekulationen geführt hatten.

Wehrlein verteidigte den Entscheid der Verantwortlichen von Sauber und Mercedes, Konkretes über seine Verletzungen zurückgehalten zu haben - auch wenn dieses eigenartige, vielerorts nicht goutierte Vorgehen ihm selber am meisten geschadet hat.

Weil vorerst lediglich von einer Rückenverletzung die Rede war, hielten selbst Fahrerkollegen nicht mit Kritik zurück. In Kommentaren wurden Wehrlein der Biss und die Härte abgesprochen, um in der Formel 1 bestehen zu können.

Aus Vermutungen wurden Verschwörungstheorien. Beobachter sahen Wehrlein als Opfer der Sportpolitik. Sie wollten wissen, dass auf Geheiss von Ferrari, dem langjährigen (Motoren-)Partner von Sauber, Antonio Giovinazzi Fahrer der Zürcher Equipe bleiben werde.