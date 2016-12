Das war das Sportjahr 2016 - das grosse Quiz

Lara Gut gewann im März den Gesamtweltcup. Nach wie vielen Jahren hatte sich damit wieder eine Schweizerin die grosse Kristallkugel geholt?

Der SC Bern holte mit einem 3:2-Sieg gegen Lugano den Schweizermeistertitel. Was war das Besondere am Triumph der Berner?

Die ZSC Lions hatten in der NLA-Saison 2015/16 mit Auston Matthews einen Spieler unter Vertrag, der nun in der NHL für Furore sorgt. Wie schaffte er es, bereits nach seinem ersten Spiel für die Toronto Maple Leafs in aller Munde zu sein?

Im Februar wird Gianni Infantino zum neuen Fifa-Präsidenten gewählt. Welcher seiner Pläne hat für den meisten Wirbel gesorgt?

Im April nahm Fabian Cancellara ein letztes Mal an der Flandern-Rundfahrt teil. Mit einem Sieg wäre er alleiniger Rekordhalter auf dieser Rundfahrt geworden. Hat er dies geschafft?

Wie jedes Jahr gab es auch im Mai 2016 eine Eishockey-WM. Welchen Schlussrang belegte die Schweiz?

Auch dieses Jahr spielte sich der FC Basel unangefochten zum Schweizermeistertitel. Das wie vielte Mal in Serie wurden die Basler Meister?

Ein lachendes und ein weinendes Auge beim FC Zürich: Der FCZ steigt in die Challenge League ab. Weshalb konnten die Zürcher die Saison dennoch versöhnlich abschliessen?

Welche zwei Mannschaften trafen im Champions-League-Final aufeinander?

Am Juni fand die Kunstturn-EM in Bern statt. Giulia Steingruber war die grosse Abräumerin und gewann gleich zwei Goldmedaillen. In welchen Disziplinen?

Ebenfalls ein grosses Highlight im Sportjahr 2016: die EM. Die Schweiz schied im Achtelfinale schied gegen Polen erst nach Penaltyschiessen aus. Wer hat das einzige Tor der Schweiz in der regulären Spielzeit erzielt?

Der amtierende Weltmeister Deutschland: Wie weit schaffte er es an der EM?

Welcher Spieler machte sich mit seinem Siegtor im EM-Final zwischen Portugal und Frankreich unsterblich?

An der EM versetzte eine Mannschaft ihre gesamte Nation ins Fussballfieber: Island. Wie viele Isländer reisten nach Frankreich, um ihre Mannschaft zu unterstützen?

Der Turniermodus der EM wurde 2016 grundlegend erneuert. Anstatt wie bisher 26 Teams, nahmen an der EM 24 Mannschaften teil. Wie viele Spiele werden deshalb neu gespielt, bis der Europameister gekürt ist?

Welcher grosse Coup ist der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft der Frauen gelungen?

Viktorija Golubic feierte im Juli den bisher grössten Erfolg ihrer Karriere. Welches Turnier gewann sie?

Ein weiteres sportliches Highlight im 2016: Die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro. Wie viele Medaillen hat die Schweiz insgesamt geholt?

Das Volleyballdup Heinrich/Zumkehr zeigte an den Olympischen Spielen eine fantastische Leistung, scheiterten aber im Viertelfinal. Gegen wen schieden die Schweizerinnen aus?

In welchen Disziplinen gewann die Schweiz Medaillen? Unter anderem im...

Ein grosser Medaillenanwärter fehlte in Rio: Roger Federer. Wieso verzichtete er auf die Teilnahme?

In wie vielen verschiedenen Sportarten haben sich die Athleten in Rio gemessen?

Heidi Diethelm Gerber stand an den Olympischen Spielen überhaupt nicht im Rampenlicht, bis sie eine Bronzemedaille für die Schweiz holte. In welcher Disziplin brillierte sie?

Im August fand das Eidgenössische Schwing- und Älperfest in Estavayer statt. Schwingerkönig wurde der bodenständige Matthias Glarner. Aus welchem Kanton kommt er?

Wie viele Zuschauer lockte das Schwing- und Älperfest nach Estavayer?

Welcher Schwinger übertraf am Eidgenössischen alle Erwartungen und wurde folgerichtig bei den Sports Awards als «Newcomer des Jahres» ausgezeichnet?

Stan Wawrinka gelingt im September der ganz grosse Coup: Er gewinnt die US Open. Gegen wen hat er sich im Final durchgesetzt?

Daniela Ryf holte sich im Oktober nicht nur zum zweiten Mal WM-Gold, sie pulverisierte auch den Streckenrekord des Iron Mans in Hawaii. In welcher Zeit legte Ryf den Iron Man zurück?

An den Swiss Indoors fehlte Roger Federer verletzungsbedingt - es hofften alle auf Stan Wawrinka . Dieser schied jedoch im Viertelfinal aus. Nach wie vielen Jahren stand kein Schweizer mehr mindestens im Halbfinale der Swiss Indoors?

Wenige Tage nachdem Nico Rosberg seinen ersten Formel-1-Weltmeistertitel in Abu Dhabi holte, gibt er den Rücktritt bekannt. Für welchen Rennstall fuhr Rosberg?

Die Welt-Anti-Doping-Agentur mit Chefermittler Richard Mclaren veröffentlichten einen Bericht, in dem Russland dem Staatsdoping beschuldigt wird. Wie viele russische Athleten sollen dem Mclaren-Report zufolge gedopt haben?

Im Dezember spielte das Herren-Nationalmannschaft an der Unihockey-WM in Riga. Welchen Platz erreichten die Schweizer?

Die Sportbanause 2016 war wohl nicht so ganz Ihr Sportjahr... 2017 ein bisschen öfter den Sportteil der Zeitung durchblättern - wäre das nicht ein guter Neujahrs-Vorsatz?

Der Schlagzeilenleser Das Wichtigste des Sportjahres 2016 haben Sie mitbekommen. Doch Sie haben noch viel Luft nach oben, was vertieftes Sportwissen betrifft.

Das helle Köpfchen Sie sind sportinteressiert - weiter so und Sie werden es zum wahren Sportexperten bringen!