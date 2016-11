Sie sagten, Sie hätten keine Versprechen abgegeben. Das stimmt nicht ganz. Denn Sie verkündeten: «Wir wollen die beste Adresse für junge Fussballer in der Schweiz sein.»

Wir sind schon jetzt die beste Adresse für junge Fussballer. Natürlich leisten viele andere Schweizer Klubs auch hervorragende Nachwuchsarbeit. Aber welcher Junior schafft beim FC Basel noch den Sprung in die 1. Mannschaft? Das ist enorm schwierig, wenn man 20 Nationalspieler im Kader hat. Bei uns hingegen ist Platz für junge Spieler und es wird für sie in Zukunft noch mehr Platz geben.

Nur: Basel verkauft seine Juwelen wie Embolo für 25 Millionen zu Schalke. YB verscherbelt Florent Hadergjonaj für 2 Millionen zu Ingolstadt.

Basel spielt aber auch regelmässig in der Champions League, was die Spieler teurer macht. Ausserdem hat auch der FCB nicht viele Embolos. Aber klar: Wir müssen uns auch in dem Bereich steigern und den richtigen Zeitpunkt finden, wann junge Spieler ins Ausland wechseln sollen. Es wäre für alle gut gewesen, hätte Hadergjonaj noch ein Jahr länger bei uns gespielt.

Eine Baustelle hat YB auch in der Abwehr. Rochat, Sutter und von Bergen sind über ihrem Zenit. Benito ist ewig verletzt und der 5-Millionen-Einkauf Vilotic wurde in den Nachwuchs verbannt.

Wir haben kein Qualitätsproblem in der Abwehr. Steve von Bergen stand jüngst zwar in der Kritik. Vielleicht absolvierte er zuletzt zu viele Partien. Aber ich mache ihn bewusst als Führungsspieler stark. Denn von Bergen garantiert über 36 Runden in der Super League extrem geringe Schwankungen. Und er ist ein Vorbild, kümmert sich hervorragend um die jungen Spieler, gibt ihnen Tipps, redet ununterbrochen mit ihnen. Von Bergen und Hoarau sind unsere beiden Eckpfeiler im Team – eigentlich unverzichtbar.

Wohl bekomms, wer einen 5-Millionen-Mann im Nachwuchs spielen lässt.

5 Millionen ist zu hoch gegriffen. Ich habe weder mit dem Transfer von Milan Vilotic etwas zu tun gehabt noch mit dem Entscheid, ihn in die U21 abzugeben. Trainer Adi Hütter sieht für Vilotic keinen Platz in seinem System. Ich kann Vilotic nichts vorwerfen. Ich arbeite nun an einer Lösung, die für alle Parteien gut ist. Aber klar: Eigentlich kann sich YB einen solchen Fall nicht leisten.

Es scheint, als müsste Trainer Hütter Kompromisse eingehen. Der radikale Pressing- und Vertikal-Fussball, für den Hütter steht, ist mit Hoarau ganz vorne und von Bergen ganz hinten nicht umsetzbar.

Für mich gibt es kein System der Welt, in dem Hoarau keinen Platz hat. Er hat eine unglaubliche Torquote, ist ein fantastischer Leader und hat sehr gute Laufwege. Wie er das Pressing auslöst, das ist gut. Die Frage ist: Willst du zwei Stürmer, die nur 1,70 m gross sind dafür die 100 Meter in 10 Sekunden laufen aber kein Luftduell gewinnen? Hoarau ist ein Trumpf und ganz sicher kein Problem.