Viel leichter als es das knappe Resultat vermuten liesse. So sind die Bieler chancenlos. Sie haben nur Aussicht auf eine Überraschung, wenn sie aggressiver, böser, intensiver zur Sache gehen.

Nur einzustecken reicht nicht

Diese Einschätzung kommt nicht von einem Chronisten auf der Suche nach Polemik in einer Viertelfinalserie, die standesgemäss begonnen hat. Sie stammt von einem Mann, der es wissen muss.

Von Biels Sportchef Martin Steinegger. Mit mehr als 1500 Strafminuten einer der «bösesten» unserer neueren Hockeygeschichte und charismatischer Vorkämpfer der meisterlichen «Big Bad Bears» im SCB-Meisterteam von 1997 und 2004.

Martin Steinegger sagt: «Wir waren zu brav. Wir haben unseren Auftritt in Bern am Dienstagvormittag intern thematisiert.» Heisst das also, dass es nun in der zweiten Partie in Biel gewaltig rumpeln wird? «Nein, das heisst es nicht. Es ist nicht so, dass wir zu weich sind. Unsere Spieler ertragen Härte. Sie lassen sich nicht einschüchtern und nicht entmutigen.»