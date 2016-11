Gruppe D: Österreich

Schon früh unter Druck

Am 8. September 2015 qualifizierte sich Österreich mit einem 4:1-Sieg in Schweden als ungeschlagener Gruppensieger für die EM-Endrunde 2016. Während der Ehrung der Sportler des Jahres 2015 wurde die Nationalmannschaft als Team des Jahres ausgezeichnet. Der Schweizer Teamchef Marcel Koller erhielt mit dem Special Award eine besondere Auszeichnung. Ein Jahr später ist es vorbei mit der Herrlichkeit in Rot-Weiss-Rot: An der EM wurde Österreich in einer Gruppe mit Portugal, Island und Ungarn Letzter. Und der Start in die WM-Qualifikation ist ebenfalls missglückt. Nach der 2:3-Pleite in Serbien ist Österreich mit vier Punkten aus drei Spielen nur auf Rang vier. Im Heimspiel gegen Irland am Samstag ist für Kollers Team ein Sieg Pflicht.