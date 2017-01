Bernhard Russi war in den 1970er Jahren einer der Besten Abfahrer. Der in Andermatt (Uri) aufgewachsene gewann Olympiagold, wurde zweimal Weltmeister und stand zweimal in der Disziplinenwertung zuoberst. Schliesslich siegte er bei zehn Weltcuprennen. Die letzte Saison fuhr er 1978. Sein allererste Rennen im Skiweltcup fuhr Russi am 4. Januar 1968, es war ein Riesenslalom. (jk)