«Damals hatte ich zugunsten der Staffel extra auf den Einzelsprint verzichtet, wo ich zu den grossen Medaillenanwärtern gehört hätte. Es war ein schlechter Tausch.» Auch Kyburz bevorzugt es, wenn er den Ausgang des Rennens «in den eigenen Händen halten kann». Es gehöre zwar emotional zum Schönsten im Sport, wenn man einen Sieg mit den Teamkollegen teilen könne, aber in diesem Sommer sei für ihn sofort klar gewesen, dass er an der Weltmeisterschaft in Schweden die Sprintstaffel sausen lässt. Auch wenn er und Hubmann im Team den Ausnahmestatus haben, ihr WM-Wunschprogramm selber zusammenstellen zu dürfen.

Sprintstaffel wird aufgewertet

Hubmann und Kyburz sind sich einig, dass die Sprintstaffel mit der Trennung der Weltmeisterschaften in eine Wald-WM und eine Sprint-WM in bewohntem Gebiet im jeweiligen 2-Jahres-Rhythmus ab 2018 deutlich aufgewertet wird. «Es wird dannzumal die einzige Staffel im Programm sein und ich bin mir sicher, dass sich alle Topläufer für ihr Team qualifizieren wollen», sagt Matthias Kyburz. Erst recht, weil an Weltmeisterschaften im Gegensatz zum Weltcup nur eine Staffel pro Nation startberechtigt ist.

Gestern hätte sich die chancenlose Konkurrenz gewünscht, ihr wäre wenigstens nur ein Dress mit dem Schweizer Kreuz um die Ohren gelaufen. Nur Schweden brach in die Phalanx der Schweizer ein, die sich bis zum Start von Schlussläuferin Judith Wyder noch ein teaminternes Duell um den Tagessieg lieferten. Nachdem Rahel Friederich die Startstrecke erst als elftbeste Läuferin beendet hatte, starteten die beiden Schweizer «WM-Verweigerer» Kyburz und Hubmann zur grossen Aufholjagd, sodass Wyder gleichzeitig mit Landsfrau Sabine Hauswirth und der schwedischen OL-Legende Helena Jansson auf die Strecke ging. Die Bernerin schlug von Beginn an ein horrendes Tempo an, welchem die letzten beiden Begleiterinnen nicht zu folgen vermochten. Sie habe sich sowohl gefreut wie verpflichtet gefühlt, «wenn ich schon mal zusammen mit Daniel Hubmann starten kann», sagte die Sprintweltmeisterin von 2014 im Ziel. So sind eben die Ansprüche eines «Dream- Teams».