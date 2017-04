Stimmung am Nullpunkt

Die Stimmung bei den Münchnern war nach dem vierten Aus in Serie gegen ein spanisches Team am Nullpunkt. Schon direkt nach einem "extrem emotionalen Spektakel" hatte Rummenigge den Frust beim Rekordmeister in martialische Worte gefasst. "Die Mannschaft in der Kabine ist in Trümmern", sagte er bei Sky, "wer ihr einen Vorwurf machen würde, ist im falschen Film. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Mannschaft." Auch wenn man "ein bisschen stolz" sein könne, ergänzte Hummels, "die Enttäuschung ist schon sehr, sehr groß".

Die Bayern waren durch einen von Robert Lewandowski verwandelten Foulelfmeter in Führung gegangen (53.). Ronaldo glich aus (76.). Das Eigentor von Ramos brachte schließlich die Verlängerung, in der die Bayern in Unterzahl neben den Toren von Ronaldo auch noch einen Gegentreffer durch Marco Asensio (112.) hatten hinnehmen müssen.