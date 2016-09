Beide Scheibenwischer vor der Abwehr, Zuffi und Xhaka, gingen angeschlagen in die Partie. Und riefen prompt nicht ihr gewohntes Niveau ab. Auf der Bank sassen der hochveranlagte Fransson und Serey Die: Den Ivorer hat man eigentlich geholt für die Champions League. Für Spiele, in denen Aggressivleader wie er gefragt sind.

Oder: Warum lief Bjarnason auf, der seit Wochen ausser Form und sichtlich überspielt ist? Auch am Dienstag lief es dem Isländer mehr schlecht als recht, sein Ballverlust stand am Ursprung des Konters, der zum Gegentor führte. Eine Alternative wäre Elyounoussi gewesen, der junge Norweger, der in der Super League so vielversprechende Auftritte hatte. Doch Elyounoussi erhielt nicht einmal ein Aufgebot.

Von einem solchen nur träumen kann Kevin Bua, ein anderer Spieler, den der FCB holte, um in der Offensive unberechenbarer zu werden. Doch der ehemalige FCZler, der in Basel internationale Erfahrungen sammeln wollte, wurde von Fischer nicht auf die Meldeliste für die Champions League gesetzt.

Fischer entscheidet sich auf jeder Position für die konservative Variante, für jede Personalie hat er eine nachvollziehbare Erklärung. Dass er auf Bewährtes setzt, ist logisch. Die Folge: Die Spielweise der Mannschaft widerspiegelt Fischers Werte perfekt: Solidität, Stabilität, Seriosität, Berechenbarkeit. Für was er hingegen nicht steht: Experimente, Fantasie, Risiko, Glamourfaktor sind ihm fremd. Er setzt auf Fleiss und auf ehrliche Arbeit, auf Vertrauen in die Wegbegleiter, die ihm in der letzten Saison zum Meistertitel verholfen haben. Gegen Ludogorets stand mit Innenverteidiger Eder Balanta nur gerade einer von acht Neuzugängen in der Startelf.

Fischers Credo

Drehen wir die Medaille um: Dann sehen wir einen FCB, der seit Fischers Amtsantritt im Sommer 2015 stets stabil auftritt. Gegen Ludogorets fiel die Mannschaft nach dem blöden Gegentreffer kurz vor der Pause nicht auseinander, sie stürmte in der Folge auch nicht kopflos nach vorne – nein, sie machte einfach weiter wie bisher. Trotz den vielen Provokationen der Ludogorets-Profis. Auch hier sind die Spieler ein Abbild des Trainers: Ruhe bewahren. Ein Credo Fischers. Wie die Maxime, in jeder Sekunde seriös aufzutreten. Vor drei Wochen in Thun ärgerte sich Fischer grün und blau über seine Mannschaft, weil diese beim Spielstand von 3:0 die Kontrolle verlor.

Oder: Statt die Einwechslung des defensiven Mittelfeldspielers Fransson für den defensiven Mittelfeldspieler Zuffi beim Stande von 0:1 als mutlos zu bezeichnen, kann man auch sagen: eine unaufgeregte Entscheidung zugunsten des funktionierenden Gesamtgefüges. Hätte Fischer dieses auseinandergerissen, wäre der FCB vielleicht in einen weiteren, tödlichen Konter der Bulgaren gelaufen. So aber arbeitete er sich geduldig zum späten und verdienten Ausgleichstor durch Steffen.

Als die FCB-Verantwortlichen Urs Fischer als Nachfolger von Paulo Sousa verpflichteten, war das auch ein Mentalitätswechsel: weg vom exzentrischen und herrrischen Selbstdarsteller Sousa. Hin zum bodenständigen, ehrlichen und berechenbaren Teamplayer Fischer. Bei Fischer weiss man, was man hat. Und was man nicht hat.

Genauso fühlt sich das 1:1 gegen Ludogorets Rasgrad an. Ein gewonnener oder zwei verlorene Punkte? Irgendwie wäre mehr möglich gewesen. Andererseits: lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach – oder?