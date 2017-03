In der 24. Runde der Super League trifft Leader Basel auf den FC Sion. Beide Mannschaften konnten am letzten Spieltag nicht überzeugen. Basel nahm nur einen Punkt mit aus Liechtenstein, Sion verlor gegen St. Gallen mit 1:2. Nun steht für die Bebbi eine Reise ins Wallis zum vermeindlichen Lieblingsgegner an: In der Meisterschaft verlor der FCB gegen Sion seit 2011 nicht mehr. Verfolgen Sie das Spiel ab 16:00 Uhr hier im Liveticker.