Die stärkste Offensive trifft auf die Schwächste. Der FC Basel konnte in dieser Saison bereits 65 Mal jubeln, der FC St. Gallen nicht mal halb so viel (30 Tore). Die Basler gehen, so wie in eigentlich jedem Super-League-Spiel, als glasklarer Favorit in die Partie. Verfolgen Sie das Spiel ab 20:00 Uhr hier im Liveticker.