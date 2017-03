Der 14er ist beinahe leer. Und auch bei der Ankunft wird deutlich: Viele Andere haben sich an diesem herrlichen Frühlingstag nicht zur Joggelihalle verirrt. Ohnehin ist das schöne Wetter ein Fluch für das Turnier. Die Leute bleiben lieber draussen. So hofft man bei der Turnierleitung, dass es am Wochenende wie prognostiziert regnen wird. «Dann kommen die Leute vielleicht eher noch spontan her», sagt Wackernagel.

Der Eingang – an einem vergleichbaren Tag der Swiss Indoors schon Stunden vor den grossen Spielen vor lauter Leuten kaum zu sehen – er ist leer. Komplett. Securitas gibt es an den Swiss Open genau so wenig wie Bodyguards. Am Empfang stehen einzig einige der insgesamt 200 Helfer, die allesamt ehrenamtlich arbeiten, und begrüssen jeden, der hereinkommt.

Auch sie wissen, dass der Ansturm überschaubar bleiben wird. Im Innenraum begegnet man Spielern. Sie bewegen sich frei, geniessen ihr Essen in einem Restaurant neben Besuchern und Medienschaffenden, zeigen keine Berührungsängste. Eine Situation, die bei den Swiss Indoors undenkbar wäre. Genau so, wie dass der Spielereingang nicht bewacht wird. An den Swiss Open ist aber eben alles familiärer, unkomplizierter. Sowohl auf als auch neben den Plätzen. Der grosse Andrang bleibt an diesem Nachmittag aus.

Auf den Rängen sitzen Spieler, Ex-Spieler, Trainer, Schiedsrichter. Und, wenn überhaupt, zwei Handvoll Zuschauer. Dass mit Lin Dan in wenigen Stunden der Roger Federer des Badminton-Sports hier spielen wird, muss man dem Programm entnehmen, sonst würde man kaum darauf kommen. Aber genau dazu passt auch ins Bild, dass der chinesische Superstar, der sich in Asien nirgends unerkannt bewegen kann, mit dem Drämmli in die Joggelihalle fährt. Einfach, weil es ihm Spass mache.

Basels Namen nach Asien tragen

Bleibt Lin Dan noch länger im Turnier, dann rechnet Wackermann vor allem am Samstag mit vollen Rängen. Dann kommen die Badminton-Fans aus der ganzen Schweiz und dem grenznahen Ausland nach Basel. Sie werden dann sehen, wie ein Turnier, das in seinem Sport vergleichbar ist mit der Champions League, den Namen Basel in die vorwiegend asiatische Welt tragen wird und Millionen vor dem Fernseher fesseln wird. Derweil wird der FC Basel nur wenige Meter weiter im Joggeli GC empfangen. In einem Spiel, in dem es gemessen daran um weniger geht. Und dennoch werden dieses gut 25 000 Fans live mitverfolgen. Etwas, wovon der Weltanlass Swiss Open nur träumen kann.