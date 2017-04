Wobei: Als er kam, war da vor allem das Potenzial vorhanden. Denn, so Colomba: «Bei Godina, wo er herkommt, spielten sie nicht wirklich Fussball. Die operierten vor allem mit langen Bällen.» Die Technik aber brachte er mit. Nikolic ist Rechtsfüsser, kann aber auch mit dem linken Fuss gute Pässe schlagen. Tag für Tag haben sie daran gearbeitet. Am Samstag gegen St. Gallen kommt eine Art Training unter Wettkampfbedingungen hinzu, denn bis zu seiner starken Parade sind vor allem Mund und Füsse gefragt. Zu harmlos der Gegner, zu stark der FCB.

Zum Debüt kommt Nikolic eher überraschend. Eine Ernstprobe für den Fall, dass Tomas Vaclik im Sommer gehen sollte – wovon man fast schon ausgehen kann –, war das am Samstag nicht. Die tschechische Nummer 1 erkrankte in der Nacht an einer Magendarmgrippe, gab am frühen Morgen Forfait. Die eigentliche Nummer 2, Germano Vailati, war jüngst verletzt an der Wade, hätte am Samstag mit der U21 spielen sollen, um Praxis zu sammeln. Nikolic war – wie schon in den letzten Spielen – als Ersatz für Vaclik vorgesehen. «Es war von Anfang an klar, dass er spielen wird», sagt FCB-Trainer Urs Fischer.

Nikolic reagiert gefasst auf die grosse News. «Ich war relaxt, bereit für dieses Spiel. Das war ein grosser Tag für mich», sagt der Serbe strahlend. Und ein richtig guter Einstand. Mittelfeld-Stratege Luca Zuffi: «Er hat das super gemacht. Ein Debüt ist nie einfach, aber Djole war immer da, wenn es ihn brauchte.» Nikolic hat eine gute Visitenkarte abgegeben. Auch wenn er schon nächste Woche wieder in den Hintergrund rücken wird: Ein Versprechen für die Zukunft ist er allemal.