Was im ersten Viertel als kurzweilige, rassige und trefferreiche Partie begonnen hatte, ver­kam zwischen der 11. und 28. Minute zu einer gar harzigen Angelegenheit. Zumindest aus Sicher der Gastgeber. Denn in diesen 17 Minuten glückten den Starwings nur noch 13 Pünktlein – die Quintessenz war, dass der Gast aus dem Wallis mit 59:38 führte. Und der Match entschieden schien.

Doch ab der 29. Minute ging ein Ruck durch die „Wings“ und angeführt von einem magis­tralen Chris Jones, der erneut eine Basket-Welt für sich war, gelang es den Birsfeldern, Minute für Minute das Skore zu verringern. Bereits in der 33. Minute stand es nur noch 60:64 – Ein Teilzeitergebnis von 22:5 gegen einen Titelkandidaten in fünf Minuten ist in der Tat etwas Aussergewöhnliches, ja Grandioses.

Siegen unmöglich

Und die nicht zahlreichen, aber umso lau­teren Matchbesucher waren in den Schlussminuten ein würdiger 6. Mann und witterten eine weitere Sensation, doch just in jenen Momenten, wo ein Gleichstand möglich schien, streuten die Gäste mit ihren Distanzwerfen immer wieder Dreier ein, so dass bei allen Be­mühungen der Gleichstand, oder gar ein Sieg, nicht möglich wurde.