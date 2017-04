Wenn er auf sein Handgelenk blicke, «geschwollen und schwer verwundet», fühle er vor allem eins: «Stolz. Ich schaue herab und denke an den Schaden, den sie anrichten wollten.

Besonderen Dank sprach Bartra den Ärzten, Krankenschwestern, Physiotherapeuten und all denjenigen aus, die an seiner Genesung arbeiten, und all denjenigen, die ihm ihre Unterstützung und Liebe ausgedrückt haben. Das habe ihn zusätzlich stark gemacht.