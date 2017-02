Es gibt kaum einen schöneren Ort für eine Ski-WM als St. Moritz: Landschaft, Panorama, Pisten, Dorf – alles wunderbar. Wer oben ankommt im Zielgelände und den Blick auf den Zielhang richtet, der findet die Aussicht einfach schön.

Doch etwas stört die Wohlfühlatmosphäre empfindlich. Es wird einem erst beim genaueren Hinhören bewusst, doch dann ist klar: Da tönt tatsächlich die Stimme eines Österreichers aus den Lautsprechern. Ein Österreicher als Speaker? Ausgerechnet ein Österreicher, unser grosser Rivale im Skisport? Und das an «unserer» WM in St. Moritz? Geht gar nicht!

Nichts gegen Lukas Schweighofer, der bei seinem Auswärtsspiel im Engadin einen guten Job macht. Hier geht es ums Prinzip. Schweighofer kann noch so neutral sein respektive sich Mühe geben, alle Fahrer gleich stark anzufeuern. Eine leichte Erhöhung der Stimmlage, wenn ein Österreicher auf Kurs ist, ist unverkennbar. Und das wollen wir an einer WM in der Schweiz einfach nicht!

Ursprünglich wollten die Veranstalter Schweighofer als alleinigen Hauptspeaker verpflichten und die Schweizer als Interviewer im Fahrerbereich einsetzen. Doch das war sogar Schweighofer zu viel – er bestand auf einen Schweizer neben sich im Speakerhäuschen, den er in der Person von Michael Sokoll auch bekommen hat.

Die Veranstalter der Weltcup-Klassiker in Wengen und Adelboden schüttelten den Kopf, als sie von der Speakerbesetzung erfuhren. Ein Ausländer als Einheizer am Lauberhorn? Unvorstellbar. Umgekehrt ebenso: Als einst in Kitzbühel der Schweizer Sepp Trütsch als Speaker im Gespräch war, wurde der Vorschlag von den Bossen ohne Diskussionen abgeschmettert.

An einer WM hingegen gelten – unverständlicherweise – andere Gesetze: 2011 im deutschen Garmisch-Partenkirchen war mit Dagobert Cahannes ein Schweizer im Einsatz. Ebendiesen Cahannes wünscht sich in St. Moritz die Mehrheit im Zielraum ans Mikrofon – sogar die, die einst über den legendären Lauberhorn-Speaker die Nase gerümpft haben. Hauptsache Schweizer!