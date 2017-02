Endlich wieder Champions League! Diese Woche geht es los mit den Achtelfinals. Wobei uns zwei Duelle ziemlich bekannt vorkommen: Barcelona gegen Paris. Und Bayern gegen Arsenal. Auf ein Neues also!

Das Gewitter über dem Bayern-Imperium war heftig letzte Woche. Captain Philipp Lahm verkündete: «Ich trete Ende Saison zurück und werde NICHT Sportdirektor.» Die Führungsetage wurde überrumpelt und war ziemlich angesäuert. Hoeness, Rummenigge & Co. dachten, gemeinsam mit Lahm zu informieren. Dumm gelaufen!

Es war nicht so, dass Lahm abgeneigt gewesen wäre, in die Teppichetage zu wechseln – aber die Bayern wollten seine Bedingungen nicht erfüllen. Also entschied sich Lahm, Fakten zu schaffen. Und dem Verein abermals die eigenen Grenzen aufzuzeigen.

Unvergessen, wie er vor einigen Jahren in einem Interview die Transferpolitik heftig kritisierte. Und damit einen ziemlichen Wirbel entfachte. Lahms Rücktritt – es ist das nächste grosse Thema rund um die Bayern, das zu reden gibt. Seit Beginn dieser Saison wird man den Eindruck nicht los, dass München erst nach Pep Guardiolas Abgang so richtig schätzen lernt, was der Katalane eigentlich für einen tollen Fussball spielen liess.

Die Zufriedenheit mit den Darbietungen unter Carlo Ancelotti hält sich jedenfalls in engen Grenzen. Wobei dieser ja den Ruf innehat, vor allem dann zu liefern, wenn es zählt. Zum Beispiel in einem Champions-League-Final. Ein Erlebnis, das Guardiola mit den Bayern nie vergönnt war. Ganz nebenbei beträgt der Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga bereits wieder sieben Punkte.

Nun treffen die Bayern im Achtelfinal auf Arsenal. In London geht die ewige Geschichte so: Im Herbst spielt das Team von Arsène Wenger einen unwiderstehlichen Fussball. So, dass alle Welt denkt: Wow, dieses Arsenal! Titelfavorit in der Premier League! Mitfavorit auf den Sieg in der Champions League.

Doch die Ernüchterung kommt noch jedes Jahr früh genug. Zehn Punkte liegt Arsenal schon hinter Chelsea. Und bald kommen auch die europäischen Grenzen. Aufgezeigt von Lahm und den Bayern.