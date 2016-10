Limas Geschichte als Fussballer ist zugleich auch die Fussballgeschichte Andorras. Denn sein erstes Länderspiel war erst das zweite überhaupt der Nationalmannschaft, die 1996 zum allerersten Mal für den kleinen Pyrenäenstaat angetreten war. Gegen Estland natürlich. Seit fast zwei Jahrzehnten schnürt Lima schon die Schuhe für sein Land. Aber Schluss soll noch lange nicht sein. «Drei oder vier Jahre möchte ich schon noch spielen», sagt Lima, der im Dezember 37 Jahre alt wird.

Liebend gern würde er endlich einmal gegen Italien auflaufen, doch auch die Partie morgen Abend gegen die Schweiz stand schon lange auf seinem Wunschzettel. «Schliesslich habe ich von 2009 bis 2011 unter Trainer Marco Schällibaum für die AC Bellinzona und dabei gegen Spieler wie Mehmedi, Xhaka und Rodriguez gespielt», sagt Lima. «Ich kenne alle Schweizer Spieler mit Namen. Die Schweiz ist ein ganz starker Gegner, klar der formstärkste in unserer WM-Gruppe.»

Ein verrückter Vogel

Lima sagt, die beiden Jahre im Tessin gehörten zu den besten seiner Laufbahn. In 45 Partien schoss er vier Tore – alle in vier Spielen hintereinander. Die Gegner kann er noch heute aufzählen, auch die Namen seiner Mitspieler. «Ildefons war ein verrückter Vogel», erinnert sich Gürkan Sermeter, «immer für einen Spass zu haben, aber auch ein feiner Mensch.» Einer, der auf dem Platz immer alles gab und trotz seinen 1,92 Metern auch technisch gut aussah. «Wegen seines schütteren Haares foppten wir ihn, er sehe ja wie 55 aus.»

Im Gegensatz zu den meisten anderen aber steht Lima noch immer auf dem Platz. Er hat in Spanien, Griechenland, Mexiko, der Schweiz und in Italien gespielt. 80-mal in der Serie B für Triest; zu jener Zeit vor zehn Jahren, als Juventus mit Buffon, Chiellini und Nedved dort spielen musste. «Sportlich war dies meine schöne Zeit. Neben der Nationalmannschaft natürlich», sagt Lima. «Ich bin immer einer gewesen, der gerne gereist ist, neue Länder, Sprachen und Kulturen kennen lernen wollte.»

Mit seiner Frau und den beiden Töchtern ist er nun aber in Andorra sesshaft geworden. In Barcelona geboren und als Baby im Alter von zwei Monaten nach Andorra gekommen, fühlt er sich durch und durch als Andorraner. «Es ist ein wunderschönes Land, in dem man wie in der Schweiz perfekt leben kann», sagt Lima.