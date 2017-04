Als Politiker – er sitzt für die CVP und den Kanton Tessin im Ständerat – genügen markige Worte ohne Taten für eine bäumige Karriere. Im Sport reichen grosse Worte nicht weit. Im Sport sind die Leistungen jedes Jahr messbar.

Vorbild Langnau

In Langnau, im oberen Emmental, in der Leventina der Deutschschweiz, hat ein SP-Politiker zusammen mit Klubpräsident Peter Jakob unter ähnlich schwierigen Bedingungen wie in Ambri dafür gesorgt, dass 30 Millionen in die Rundumerneuerung des Hockey-Tempels zusammengekommen sind. Die Namen von Bernhard Antener und Peter Jakob stehen bereits in goldenen Lettern in dem Geschichtsbüchern Langnaus, der SCL Tigers und unseres Hockeys.

Nun geht es für Filippo Lombardi um den Platz in der Geschichte. Er hat die Chance, als Erbauer des neuen Hockey-Tempels, als Retter Ambris, ja, als Schöpfer eines neuen Ambri in die Geschichte einzugehen. Er kann vollbringen, was Bernhard Antener und Peter Jakob geglückt ist. Er hat es noch einfacher: er ist Politiker und Klubpräsident in Personalunion. Mit einem lokalen, kantonalen, nationalen und internationalen Netzwerk.

Der Stadionbau ist wegweisend

Gelingt ihm der Bau des neuen Stadions, dann wird man ihm ein Denkmal vor dem neuen Hockey-Palast errichten. Sozusagen als Hockey-Antwort auf das Suwarow-Denkmal auf der anderen Seite des Gotthards. Versagt er, dann wird das Urteil der Geschichte ungnädig sein. Die Hockeyhistoriker werden ihn als Populisten, als Polit-Clown einstufen, der sich ins Hockey verirrt hat.