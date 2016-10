Nach einer flachen Hereingabe von Alexandre Alphonse setzte sich Jean-Pierre Nsame im Zentrum durch und schob zum 1:0 für das Heimteam ein. Der französische Stürmer, der sieben Minuten zuvor alleine vor FCA-Goalie Lorenzo Bucchi gescheitert war, erzielte damit in seinem sechsten Einsatz bereits seinen siebten Treffer. Was für eine Quote.

Nach dem Führungstreffer zogen sich die Genfer in ihre eigene Platzhälfte zurück und überliessen dem FCA das Spieldiktat. Aus dem offensiven 3-4-2-1 wurde über weite Strecken ein defensives 5-4-1. Dementsprechend verfügte der FCA in der Defensive über viel Ballkontrolle. Die Aarauer Offensivbemühungen hingegen blieben zumeist meterweit vor dem Strafraum des Heimteams in der engmaschigen Abwehrreihe hängen. Oder sie kamen aufgrund mangelnder Durchschlagskraft und Kreativität gar nicht erst so weit.

Das änderte sich auch nur geringfügig, als Schällibaum seine Mannschaft in der Schlussphase vom bewährten 4-2-3-1 auf ein offensiveres 4-4-2 umstellte. Und so entbehrt es nicht einer gewissen Logik, dass der FCA in der Matchstatistik mit null Schüssen auf das gegnerische Tor aufgeführt ist.

«Heute hat es einfach nicht gepasst. Wir haben verdient verloren», nahm Schällibaum in seiner Analyse kein Blatt vor den Mund. «Die erste Halbzeit war nicht gut. Wir kamen nicht in den Rhythmus, hatten keine Durchschlagskraft. Das war wirklich schlecht.» Immerhin sah der 54-jährige Zürcher nach der Pause eine kleine Leistungssteigerung. Aber: «Auf den letzten 20, 25 Metern vor dem gegnerischen Tor muss man Charakter zeigen, etwas provozieren. Das haben wir heute viel zu wenig gemacht.»

Regeneration in der Nati-Pause

Die nun folgende zweiwöchige Wettkampfpause bis zum Heimspiel gegen den FC Wil am Sonntag, 16. Oktober (Anpfiff 15 Uhr), will der FCA zur Regeneration nutzen. Mit Michael Perrier wurde die Verletztenliste der Aarauer um einen Namen länger. Der Mittelfeldspieler hatte in der 58. Minute ausgewechselt werden müssen, weil es ihn im Oberschenkel zwickte. Allerdings sollte er dem Team in zwei Wochen wieder zur Verfügung stehen.

Ebenso hofft Schällibaum, dass sich Aussenverteidiger Pascal Thrier bis dahin von seiner Gesichtsfraktur erholt hat. «Das würde uns wieder Möglichkeiten in der Abwehr geben», sagt der Trainer.

Zu seinem Debüt im Dress des FCA kam gestern Nachmittag der Mitte Woche verpflichtete Nuno Da Silva. Der 22-jährige Flügelspieler konnte allerdings in der Schlussviertelstunde auch nicht mehr verhindern, dass die Null vorne stehen blieb.