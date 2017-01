Der immer stärker auftrumpfende Finne Matti Heikkinen und der französische Skatingspezialist Maurice Manificat verlassen das Starttor nur 26 und 28 Sekunden hinter Cologna. Sie werden auf der gut fünf Kilometer langen Anfahrt zum Kultaufstieg zusammenspannen und den vermeintlichen Hasen im Visier haben, wenn sie in die ersten Rampen steigen.

Selbstbewusstes Schweizer Duo

Doch der Bündner gibt sich selbstbewusst: «Heikkinen und Manificat sind zwar gute Kletterer. Aber sie werden im Aufstieg Gas geben müssen.» Will heissen, auch ein vermeintlicher Hase kann schnell laufen und Cologna will diesen Podestplatz mit allem, was sein Körper nach der neuntägigen Tour noch hergibt, verteidigen.

Die Form stimmt, denn der dreifache Olympiasieger gewann in der zweitletzten Etappe die Erkenntnis: «Ich war in der Lage, jederzeit mitzugehen.»

Ähnlich selbstbewusst tönt es bei Nathalie von Siebenthal. Der 23-jährigen Gesamtsiebten sind zwar mit den beiden Finninnen Anne Kylönen und Kerttu Niskanen und der Schwedin Charlotte Kalla gleich drei Jägerinnen mit weniger als 20 Sekunden Rückstand auf den Fersen, doch auch von Siebenthal selber hat eine Beute ausgemacht.