Im Januar hatte Aksel Lund Svindal Angst. Während seiner Fahrt am Lauberhorn in Wengen zog plötzlich eine Nebelbank auf die Piste. Der Norweger fuhr mit vollem Tempo hinein. Es wurde ein Blindflug. Er wusste zwar, dass es an dieser Stelle geradeaus geht, hoffte aber, dass er bei der nächsten Kurve wieder etwas sehen würde. Der Kopf aber schrie Halt! Das ist zu gefährlich! Doch Svindal ignorierte die Angst.

Das Risiko lohnte sich. Svindal gewann die Lauberhornabfahrt zum ersten Mal. In der folgenden Woche siegte er im Super-G in Kitzbühel. Am Samstag sollte endlich der erste Sieg in der Abfahrt auf der Streif folgen. «Ich war bereit, Risiken einzugehen. Bereit, zu gewinnen.»

Svindal befand sich in Topform. Aber das Wetter war schlecht an diesem Tag. Die Hausbergkante passierte er trotzdem mit vollem Tempo. Wo er landete, sah er nicht. «Es ist, als ob man aus dem zweiten Stock eines Hauses springt, und nicht weiss, wann man unten ankommt.»