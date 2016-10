Das ewige Gesetz «the winner takes it all» («der Gewinner bekommt alles») stimmt bei Tom Lüthi nicht. Sportlich ist er der grosse Sieger des Tages – aber der Verlierer der Saison. Ja, dieser Triumph in Motegi untermauert eine polemische Analyse: Tom Lüthi hat 2016 den WM-Titel verschenkt.

Weltmeister und WM-Leader Johann Zarco (60) schien auch diese Saison lange Zeit nach Belieben zu dominieren. Aber auch er ist zwischendurch in Schwierigkeiten geraten. Damit haben wir im Gesamtklassement nach Tom Lüthis 13. GP-Sieg in Japan drei Rennen vor Schluss folgende Ausgangslage: 1. Johann Zarco, 222 Punkte, 2. Alex Rins, 201 Punkte, 3. Tom Lüthi, 179 Punkte.

Tom Lüthi hat im Sommer drei selbst verschuldete «Nuller» eingefahren. Weil er die Geduld verlor, zu viel wollte und zu stark forcierte, ist er in Assen und auf dem Sachsenring gestürzt. Er hätte in diesen beiden Rennen 20 bis 25 Punkte herausfahren können. Das Rennen zum GP von Tschechien in Brünn musste er nach einem schweren Trainingssturz auslassen. Auch da wären sonst mindestens 10 Punkte möglich gewesen. Und nun schauen wir, was wäre, wenn Tom Lüthi 35 Punkte mehr auf dem Konto hätte: 1. Johann Zarco, 222 Punkte, 2. Tom Lüthi, 214 Punkte, 3. Alex Rins, 201 Punkte.

Tom Lüthi wäre jetzt ein sehr, sehr ernsthafter Titelanwärter. Gewiss, wir sollten bei der Beurteilung eines Rennsportwochenendes nicht zu sehr ins Reich der «Historia Eventualis» abgleiten. Der «Hätte» und «Könnte» sind Zwillinge und stehen nicht nur im Sport am Ende immer mit leeren Händen da.

Aber in diesem Falle ist diese Spekulation angebracht. Denn nun folgt die Schlussphase mit den drei Rennen in Australien, Malaysia und Valencia. Auf allen diesen Strecken hat Tom Lüthi bereits Rennen gewonnen.

Nun mag man einwenden, Tom Lüthis Stärke im Herbst sei logisch. Weil er seine Moto2-Titelchancen mit einer Krise um die Saisonmitte herum bisher jedes Mal vorzeitig ruinierte, hat er in der Schlussphase nichts mehr zu verlieren, muss nicht mehr taktisch fahren und dominiert die Rivalen, die noch Chancen auf den WM-Titel haben. Diese These ist nicht ganz falsch. Aber Tom Lüthi hat 2005 in der letzten Phase der Saison, als es um die WM in der 125er-Klasse ging, maximalem Druck standgehalten, die Rennen in Malaysia und Australien gewonnen und sich schliesslich in Valencia den WM-Titel gesichert.

Und so hat Tom Lüthi in Japan einen bittersüssen Sieg gefeiert. Ein Triumph, der ihm bestätigt, dass er wohl den WM-Titel verschenkt hat. Und wer hatte dank seinem dritten Saisonsieg einen weiteren prestigeträchtigen öffentlichen Auftritt? Natürlich Dominique Aegerter. Er kommentiert in Zürich im Studio mit Claude Jaggi die TV-Übertragung von Tom Lüthis Siegesfahrt im fernen Japan.