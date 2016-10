«Was passiert ist, tut mir leid», sagt Besle. «Es ist richtig, dass ich den Gegenspieler, der am Boden lag, getroffen habe. Mehr als eine Verwarnung war das aber nicht. Die rote Karte ist völlig übertrieben.» Mit welchen Konsequenzen Besle rechnen muss, ist offen. Aaraus Vizepräsident Roger Geissberger und Sportchef Raimondo Ponte werden sich am Montag die Fernsehbilder anschauen und mit Besle über die folgenschwere Szene sprechen. Danach wird entschieden, was mit dem Buhmann des FC Aarau passieren wird. Eines ist klar: Besle droht eine happige Busse. Mindestens!

Mindestens deshalb, weil Besle ein Wiederholungstäter ist. Der Innenverteidiger sah schon in der Startphase dieser Saison beim 3:2-Sieg im Heimspiel gegen den FC Schaffhausen nach dem Ansatz einer Tätlichkeit eine gelb-rote Karte. Danach machten ihm die Klubverantwortlichen klar, dass er beim nächsten Vergehen mit harten Sanktionen zu rechnen hat. Deshalb ist klar, dass Besle nach dem neuerlichen Aussetzer von den Klubbossen nicht mit Samthandschuhen angefasst wird.

Am Mittwoch gesperrt

Umso mehr, als dass Besle nach der direkten roten Karte in Chiasso im Cup-Achtelfinal am Mittwoch gegen Lugano gesperrt ist. Damit schadet er dem FC Aarau sehr. Seine Erfahrung wäre gegen die Tessiner nämlich wichtig gewesen. Und weil Juan Pablo Garat wegen der Nachwehen eines Kieferbruchs wohl erst im Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Winterthur wieder einsatzfähig ist, hat FCA-Trainer Marco Schällibaum ein Problem. Mit Marco Thaler steht ihm nur noch ein Innenverteidiger zur Verfügung. Was tun? Dass Schällibaum zum jetzigen Zeitpunkt nicht über die Aufstellung sprechen will, ist logisch. Gut möglich aber, dass Pascal Thrier gegen Lugano zusammen mit Thaler die zentrale Abwehrreihe bilden wird.