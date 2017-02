Zwei der sechs Schweizer Spieler, die am Tennis Pro-Open Aargau antreten, hatten das Schicksal aller Hauptfeld-Teilnehmer in der Hand. Raphael Baltensperger und Marc-Andrea Hüsler waren es nämlich, die gemeinsam mit ITF-Supervisor Werner Hötzinger die Auslosung für das Hauptfeld vorgenommen haben.

19 Direktqualifizierte, vier Wild Card Empfänger, acht Qualifikanten und ein Lucky Loser wurden vom Duo Baltensperger/Hüsler mit Hilfe von grünen Chips an die entsprechende Position im Tableau gelost. Hötzinger erfasste die ausgelosten Paarungen auf seinem Laptop. Nach etwas mehr als fünf Minuten war das Prozedere bereits vorbei und das Haupttableau der 2. Ausgabe des Tennis Pro-Open Aargau konnte ausgedruckt und verteilt werden.

Und dieses Tableau verspricht attraktiven Tennissport. Top gesetzt ist der Franzose Laurent Lokoli. Ein Name, den Sie allenfalls schon mal gehört haben, denn der 22-Jährige hat vor knapp drei Jahren an den French Open gleich doppelt für Furore gesorgt.

Einerseits mit seiner spektakulären Spielweise und andererseits mit seiner Tanzeinlage auf dem Center Court gemeinsam mit Gaël Monfils. «Lokoli ist sicher eine Attraktion für unser Turnier. Ich bin gespannt, wie er sich bei uns schlägt», so Turnierdirektor Freddy Blatter.

Geheimfavorit Marc-Andrea Hüsler

Mit dabei sind auch sechs Schweizer. Als einziger direkt ins Hauptfeld geschafft hat es Yann Marti, der als Nummer drei der Setzliste in aussichtsreicher Position ins Turnier startet. Der Genfer Johan Nikles, der U18-Schweizer-Meister Mirko Martinez und Raphael Baltensperger werden dank einer Wild Card von Swiss Tennis im Hauptfeld antreten können und das Duo Siméon Rossier und Marc-Andrea Hüsler hat sich via Qualifikation für die Hauptkonkurrenz qualifizieren können.

«Für mich ist Marc-Andrea Hüsler ein Geheimfavorit. Er spielt in der Halle sehr gut und hat durchaus das Potenzial, auch einen gesetzten Spieler zu schlagen», glaubt Freddy Blatter. Aber auch den anderen Schweizern traut er einiges zu. «Gerade Yann Marti fühlt sich bei uns in Oberentfelden wohl und hat im letzten Jahr gut gespielt.»

Leider werden die Schweizer Davis Cup Mitglieder, die am vergangenen Wochenende in den USA mit 0:5 verloren haben, nicht in Oberentfelden aufschlagen. Trotz intensiven Bemühungen der Organisatoren in Oberentfelden konnten Adrien Bossel und Antoine Bellier nicht für eine Teilnahme gewonnen werden.«„Es ist schade, dass die beiden nicht dabei sind. Ich hätte mir schon erhofft, dass sie bei uns antreten, denn so viele Turniere dieser Kategorie gibt es in der Schweiz ja nicht», bedauert Freddy Blatter den Entscheid.

Dennoch gibt es in Oberentfelden in den kommenden Tagen attraktives Tennis zu sehen. Gespielt wird täglich ab 13 Uhr. Sämtliche Matches können auf der extra aufgebauten Zuschauertribüne verfolgt werden. Die letzte Partie des Tages – die sogenannte Night Session - findet jeweils ab 19 Uhr statt.

Weitere Informationen, Spielpläne und Resultate finden Sie hier.