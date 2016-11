Im Spiel vom letzten Sonntag auswärts in Genf hat Florian Wirthlin so lange gespielt, wie noch nie in dieser Saison. Fast während der gesamten Spielzeit durfte der Rückraumspieler im Angriff mitmischen und erzielte dabei zwei Tore aus sieben Versuchen. Nicht gerade eine Traumquote, aber immerhin hat das 20-jährige Eigengewächs des TV Möhlin die Bestätigung erhalten, dass er auch über längere Zeit schmerzfrei spielen kann.

Mit seiner Leistung ist Florian Wirthlin allerdings nicht wirklich zufrieden: «Ich bin etwa bei 75 Prozent. Meine Athletik muss ich noch verbessern, die Spielpraxis fehlt noch immer ein wenig und ich treffe im Spiel noch zu oft die falsche Entscheidung», gibt er sich selbstkritisch.

Aller guten Dinge sind drei

Dennoch überwiegt bei Florian Wirthlin derzeit die Freude, dass er wieder Ernstkämpfe bestreiten kann, denn zuletzt musste er beinahe eineinhalb Jahr pausieren. Vor knapp zwei Jahren verletzte er sich bei einem Zweikampf an der linken Schulter.

Der Zeitpunkt dafür hätte kaum ungünstiger fallen können. «Ich war richtig gut in Form und erhielt mein erstes Aufgebot für das Stützpunkttraining der U19-Nationalmannschaft», erinnert sich Wirthlin, der damals die Sportkanti in Aarau besuchte. Trotz der Verletzung – das Labrum war abgerissen, der Bizepsmuskel angerissen und die Schulterkapsel kaputt – biss er sich durch und spielte die Saison zu Ende. Im April legte er sich dann unters Messer.

Doch schon bald merkte Florian Wirthlin, dass seine Schulter nicht in Ordnung war. Der Schmerz war immer noch da, das Gefühl nicht gut. Im November dann die Bestätigung: Die Operation war nicht erfolgreich. Es folgte der zweite Eingriff. «Diese Phase war vor allem psychisch extrem hart. Ich versuchte immer wieder, mich zurück zu kämpfen, und dann folgte der nächste Rückschlag», so Wirthlin.

Trotz der Verletzung verbrachte er viel Zeit in der Halle. Der 20-Jährige besuchte die Trainings, lernte die neuen Spielzüge, schuftete im Kraftraum und verbrachte Zeit mit seinen Teamkollegen.

Doch auch die zweite Operation brachte keine Besserung. Wirthlin wechselte den Arzt und musste sich im April – mehr als ein Jahr nach dem verhängnisvollen Zweikampf – ein drittes Mal operieren lassen. Mit Erfolg. «Ich merkte schnell, dass es diesmal passt.

Die Schulter fühlte sich gut an und ich konnte viel früher als gedacht mit dem Training beginnen», so Wirthlin, der in der Zwischenzeit ein Wirtschaftsstudium an der Universität Zürich in Angriff genommen hat und seit August mit dem NLB-Team mittrainieren kann.

Die Woche der Wahrheit

Florian Wirthlin und seine Kollegen sind solid in die neue Saison gestartet. Nach acht Runden stehen sie mit sechs Siegen auf Rang drei in der Tabelle. Gegen die Topteams der Liga haben sie bislang allerdings noch nicht gespielt.

Die warten in der nächsten Woche aber gleich im Dreierpack: Am Samstag sind die Kadetten Espoirs in der Steinlihalle zu Gast (19 Uhr), am Mittwoch (19.30 Uhr) steht das Auswärtsspiel gegen den aktuellen Leader und NLA-Absteiger Lakers Stäfa auf dem Programm und nur drei Tage später folgt zu Hause (19 Uhr) das Aargauer Derby gegen den TV Endingen, den früheren Arbeitgeber von TVM-Trainer Zoltan Cordas.

«In diesen drei Spielen können wir zeigen, wie weit wir wirklich sind», sagt Cordas. Das gilt für die ganze Mannschaft, aber insbesondere auch für Florian Wirthlin.