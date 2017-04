Das mag sein. Und die Argumente, die laut Geissberger für Schällibaum sprechen, leuchten auch ein: Er kenne den Verein und die Spieler, diese stünden zu 100 Prozent hinter ihm, das Verhältnis zwischen Trainer und Klubleitung sei ebenfalls gut. Und im vergangenen Jahr habe der FC Aarau zwischen Januar und September guten und erfolgreichen Fussball gezeigt.

Doch nach dem 1:1 gegen den FC Zürich am 25. September 2016 kam der Bruch. Es folgte eine sportliche Baisse mit Folgen: Schällibaum stand in der Winterpause, so hört man, kurz vor der Entlassung. Dann jedoch erhielt er eine Frist bis Anfang April, in der seine Arbeit weiter beurteilt wurde. Wie dieses Urteil ausfiel, ist nicht bekannt. Fakt ist: Das Ausscheiden im Cup gegen Luzern, zehn Punkte aus sieben Ligaspielen und die sinkende Leistungskurve sind kein sportliches Ruhmesblatt für Schällibaum. Geissberger dazu: «Dass wir unsere sportlichen Ziele verfehlt haben, liegt an allen, nicht nur am Trainer.»

Und was sagt Schällibaum zur überraschenden Wende im Trainerkrimi? «Ich habe bei unserem gemeinsamen Essen gehört, was ich hören wollte. Klar gab es zuletzt gemischte Gefühle. Dass andere Kandidaten im Spiel waren, das kratzt und beisst an meinem Stolz. Doch jetzt schauen wir nach vorne und planen mit Vollgas die neue Saison.» Das Ziel für 2017/18 steht bereits fest. Geissberger: «Wir wollen so lange wie möglich um den Aufstieg mitspielen.»