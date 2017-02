Nach der Trennung im vergangenen Herbst kam die Kontaktaufnahme von Olten. Ein Engagement wollte jedoch noch nicht klappen, worauf er einen zweijährigen Vertrag beim EHC Basel unterschrieb. Der Erstligist verfolgt nach einer Umstrukturierung und einer neuen Führung grosse Ziele und will sich mittelfristig wieder in der Nationalliga etablieren, scheiterte nun aber in den Playoffs an Zuchwil Regio.

«Der Verein befindet sich derzeit inmitten eines sehr interessanten Prozesses. Ich fühle mich geehrt, dass ich dort eine Führungsposition einnehmen darf und die jungen Talente Schritt für Schritt an ein hohes Niveau heranführen darf», sagt Fröhlicher, der offensichtlich auch mit bald 35 Jahren noch nicht genug vom Eishockey hat.

In den Playoffs mit Basel erhielt er zwischen 30 und 40 Minuten Eiszeit pro Spiel: «Ich glaube, ich war konditionell noch nie so fit, wie in diesem Jahr», sagt der 1,87m grosse Verteidiger lachend, der mit 103 kg in die Saison startete und nun noch 93 kg Muskelkraft auf die Waage bringt. Bleibe er fit, könne er sich sehr gut vorstellen, bis 40 weiterzuspielen.

Auch mit dem EHC Olten? Fröhlicher zögert – und sagt: «Ich habe einen laufenden Vertrag, der EHC Basel hat sicher Priorität. Aber ich würde lügen, würde ich sagen, die NLB hätte für mich keinen Reiz mehr.»