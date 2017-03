Haben Sie eine Erklärung für die Stromausfälle? Was ist passiert?

Fachleute werden das in den nächsten Tagen genau untersuchen. Sie werden überprüfen, warum es eine Überlastung der Sicherungen in der Trafostation im Brügglifeld gab. Für mich ist wichtig, zu sagen, dass der FC Aarau und seine Mitarbeiter keinen Zutritt zu dieser Trafostation haben. Da hat mit Ausnahme der Leute vom zuständigen Elektrizitätswerk niemand Zutritt. Weil das so ist, kann ich auch jegliche Manipulation ausschliessen.

Ist es tatsächlich so, dass Sie als gelernter Elektriker beim ersten Stromausfall als Retter in der Not in Erscheinung traten?

Das ist übertrieben. Ich habe in den vergangenen zehn Jahren als Präsident die Infrastruktur im Brügglifeld kennen lernen dürfen. Und das ist auch der Grund, warum ich beim ersten Stromausfall zufällig nahe bei den elektrischen Installationen war und dem Pikett-Monteur von der IBA helfen konnte. Zusammen haben wir Messungen vom Strom durchgeführt. Und dann kamen wir zum Schluss, dass in der Trafostation ein gröberer Fehler vorliegt. Der Mann von der IBA hat sofort reagiert und zwei Kollegen von der Hochspannung avisiert. Sie hatten Zutritt zur Trafostation und konnten den Schaden beheben. Aber leider nur für kurze Zeit.