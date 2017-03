Nach vier Niederlagen in Folge und noch keinem Punkt in der Rückrunde empfängt der FC Wohlen zuhause Servette. Auch dieses Mal wird es alles andere als leicht, Punkte zu holen. Die Romands, die auf der Tabelle Platz drei belegen, konnten ihre vier Spiele in der Rückrunde alle gewinnen. Verfolgen sie die Partie ab 17:45 Uhr hier im Liveticker.