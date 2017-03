Aber weil es nun mal ist, wie es ist, tritt der FC Aarau aller Voraussicht nach die letzte Reise nach Wil an. Im Gegensatz zum kriselnden Kontrahenten ist der Klub vom Brügglifeld noch lange nicht «tot». «Wir leben», sagt Mittelfeldspieler Olivier Jäckle. «Schliesslich haben wir im Cup-Viertelfinal gegen den Super-League-Klub Luzern ein 0:2 aufgeholt. Leider kassierten wir nach dem 3:3 sofort den vierten Treffer. Aber wir haben in diesem Spiel Moral und Willensstärke bewiesen. Wir haben gezeigt, was in uns steckt.»

Ein Charaktertest über 14 Spiele

Mag sein, dass Jäckle ein Stück weit recht hat. Dennoch bedeutete das 3:5 gegen Luzern das Aus im Cup. Und vor diesem 3:5 gegen die Innerschweizer verlor der FC Aarau in Chiasso 1:5. Zehn Gegentreffer in zwei Spielen! Das ist ganz einfach zu viel. Und weil es für die Mannschaft von Trainer Marco Schällibaum in den verbleibenden 14 Spielen bis Anfang Juni weder nach vorne noch nach hinten ans Eingemachte geht, wird der Rest der Saison zu einem Charaktertest.