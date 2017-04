Weltenbummler nennt man so etwas landläufig. Einen Teamsportler, der mit messerscharfer Gewissheit von Klub zu Klub zieht, jede Saison einen anderen Arbeitgeber und neue Teamkollegen kennen lernt. Daniel Rocamora gehörte in seiner bisherigen Karriere genau zu dieser Spezies.

Aufgewachsen in der Nähe von Barcelona, als 14-Jähriger von zu Hause weg in eine Volleyball-Akademie gezogen, bald erste Duftspuren in der spanischen Liga hinterlassen, mit 18 Jahren das erste von bislang 139 Länderspielen bestritten und in den letzten sechs Jahren in sechs Ländern engagiert: Spanien, Andorra, Italien, Deutschland, Österreich, Rumänien.

Und seit Oktober nun also beim TV Schönenwerd in der Nationalliga A. In einer prägenden Rolle. Derart auffallend, dass der 28-Jährige soeben zum zweiten Mal in seiner Karriere zum «Most Valuable Player» der Liga gewählt wurde. Bereits vor fünf Jahren in Spanien wurde ihm diese Ehre teil.

Gejubelt wird erst ganz am Schluss

Der Jury, bestehend aus den Trainern der NLA-Teams, gefiel neben seinen 410 erzielten Punkten, die ihn zum Topskorer der Liga machen, auch die aussergewöhnliche Technik und Athletik des 2,03 m grossen Modellathleten. Und wohl auch sein Charakter.