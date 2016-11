Und dies, obwohl Gabrieles Einstand der schlechteste war, den ein Trainer beim Aargauer Challenge-Ligisten je hatte: Die Freiämter gingen auswärts bei Aufsteiger Servette mit 1:6 unter. Sie wurden gepeinigt wie nie zuvor in jüngster Zeit. Gewiss, 100 Stunden nach Gabrieles erster Trainingseinheit einen reformierten FC Wohlen auf dem Platz zu erwarten, wäre vermessen gewesen.

Doch der blutleere Auftritt verstärkte die Bedenken, ob der Neue der Mannschaft nach solch einer Darbietung überhaupt noch so etwas wie Impulse verleihen könne. Gabriele lief Gefahr, den Zugang zur Mannschaft gar nicht erst zu finden. Die Misere akzentuierte, in dem auch das darauffolgende Cup-Spiel gegen Chiasso, den seit Monaten grössten Konkurrenten im Kampf um den Ligaerhalt, verloren ging.

Schweizerischer Arbeitsethos und italienische Leidenschaft

Gabriele schien gescheitert, bevor er richtig angefangen hatte. Obwohl in dieser Phase statt der Zuversicht die Zweifel wuchsen, behielt der 39-Jährige die Nerven. Nach jedem Rückschlag predigte er, auf dem Positivem aufbauen zu müssen und unbekümmert weiterzuarbeiten. Sätze, die im Fussball gerne gesagt werden, weil sie gut tönen, aber inhaltslos sind. Bei Gabriele aber ist das anders. Er verkörpert die Symbiose aus schweizerischem Arbeitsethos und italienischer Leidenschaft zum Fussball. Er lebt das Gesagte vor, in dem er penibel darauf achtet, keine Nachlässigkeiten in seinem Tun zuzulassen. Das macht ihn authentisch, ja vor allem glaubwürdig.

Glaubwürdigkeit schafft Vertrauen. Deshalb blieben sowohl die Mannschaft als auch die Klubführung trotz ausbleibenden Erfolgen in den ersten drei Spielen unter Gabriele unaufgeregt. Doch auch der Trainer wusste, dass er nicht immer erzählen könne, dass man für harte Arbeit irgendwann belohnt werde, wenn der Output letztlich doch nie stimmt. Deshalb war der Auswärtssieg in Schaffhausen im vierten Spiel so wichtig. Denn es war ein Erfolg, der Gabriele Zeit verschaffte.

Zeit, um seine Ideen umsetzen zu können. Keinen Catenaccio strebt der Italiener an, sondern einen vertikalen Kombinationsfussball.

Diesen hat seine Mannschaft bisher ein einziges Mal in Perfektion umgesetzt: Am 17. Oktober, dem Abend des 4:1-Überraschungstriumphs in Neuenburg beim ambitionierten Xamax. Damals merkten mehrere Xamax-Spieler nach Spielschluss an, dass sie während den 90 Minuten nicht gewusst hätten, auf welchen Positionen die Wohler Offensivkräfte gespielt hätten. Worte, die Gabriele bestätigten, auf dem richtigen Weg zu sein, denn er liebt nichts mehr als die Dynamik im eigenen Spiel.

Die Lücke geschlossen

Gegen die negative Eigendynamik, die sich im Wohler Team jeweils nach einem Gegentor breitmacht, kämpft Gabriele hingegen noch an. Immer, wenn die Freiämter in dieser Saison das erste Tor im Spiel kassierten, gingen sie später als Verlierer vom Rasen. Die totale Unfähigkeit, auf negativ Ereignisse reagieren zu können, hat Gabriele der Mannschaft zwar ausgetrieben. Für Punkte reichte es bisher trotzdem nie.

Nach knapp zweieinhalb Monaten hat Gabriele aber bewiesen, dass er mehr kann, als seine Vita suggerierte. Er führte in Wohlen ein neues, auf die Mannschaft zugeschnittenes System ein, scheut nicht davor zurück, auch Leistungsträger wie Sead Hajrovic bei nicht zufriedenstellender Leistung auf die Bank zu beordern und vor allem korrigierte er die Defizite der Wohler Kaderplanung.