Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der FC Aarau im Brügglifeld den FC Schaffhausen. Kommt der FC Aarau gestärkt aus der Winterpause inklusive dem Trainingslager in Spanien zurück? Das erste Spiel nach der Winterpause ist zugleich die Feuertaufe für Murat Yakin als neuer Trainer des FC Schaffhausen. Wir verlosen 25 Mal 2 Stehplatztickets für diese Partie der 19. Runde in der Challenge League.