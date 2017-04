Der Trainerkrimi geht in die Verlängerung: Eigentlich wollte die Klubleitung des FC Aarau um Präsident Alfred Schmid und Vize Roger Geissberger heute Nachmittag Klarheit schaffen, ob der Vertrag von Marco Schällibaum verlängert wird oder nicht. Doch der Zürcher, seine Spieler und die FCA-Fans müssen sich einen weiteren Tag gedulden. „Wegen kurzfristiger beruflicher Verpflichtungen kann das Gespräch mit Marco Schällibaum nicht am Mittwoch, sondern erst am Donnerstag stattfinden“, erklärt Geissberger. Am Donnerstagabend werde dann die Öffentlichkeit informiert.